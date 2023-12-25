В Псыгансу в преддверии Нового года семьям военнослужащих устроили праздник

Поддержка от неравнодушных граждан… В доме культуры Псыгансу в преддверии Нового года семьям военнослужащих, которые сейчас защищают страну в зоне специальной военной операции устроили праздник. Здесь же провели чествование активистов села: врачей, воспитателей, спортсменов, которые не покладая рук трудятся на благо села и республики в целом. Отметили и достижения школьников.
В зале – семьи участников специальной военной операции. Их пригласили, чтобы поздравить с Новым годом. Почетным гостям вручили бытовую технику и подарки – детям.
Встречу провели по инициативе уроженца Псыгансу Руслана Хасанова. Это не первый праздник, который организуют в селе для родных и близких защитников Родины по предложению общественного деятеля.
Это педагоги, врачи, спортсмены, которые ежедневно трудятся на благо села, республики и страны.
Отметили и достижения 11-классников, которые отличились в учебе. Им тоже вручили подарки на память. В этот день с Новым годом поздравили больше 50 человек. Для участников торжества выступили артисты, которые тоже – родом из Псыгансу.
https://t.me/vestikbr