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В Псыгансу состоялся фестиваль национальной культуры «Язык мой - душа моя, мой мир»

В Псыгансу состоялся фестиваль национальной культуры «Язык мой - душа моя, мой мир»

19.10.2022 | 10:38
«Язык мой - душа моя, мой мир»… Фестиваль национальной культуры под таким названием состоялся в Псыгансу. Этому смотру уже два десятка лет. Каждый год его проводят в два этапа: сперва задействуют населенные пункты, а уже после выходят на уровень республики… Жители Псыгансу организовали несколько подворий. В одних готовили на костре национальные блюда. В других представили выставку даров природы, которые выращивают в селе. Также жители соревновались в знании адыгских обычаев: проводили традиционные обряды, исполняли национальные танцы, читали стихи. Учителя давали показательные уроки кабардинского. Фестиваль «Язык мой - душа моя, мой мир» призван повышать роль и значение национальной культуры, вызывать у новых поколений интерес к духовному наследию предков. Продлится он до конца ноября.   https://t.me/vestikbr
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