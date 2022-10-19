В Псыгансу состоялся фестиваль национальной культуры «Язык мой - душа моя, мой мир»

«Язык мой - душа моя, мой мир»… Фестиваль национальной культуры под таким названием состоялся в Псыгансу.
Этому смотру уже два десятка лет. Каждый год его проводят в два этапа: сперва задействуют населенные пункты, а уже после выходят на уровень республики… Жители Псыгансу организовали несколько подворий. В одних готовили на костре национальные блюда. В других представили выставку даров природы, которые выращивают в селе.
Также жители соревновались в знании адыгских обычаев: проводили традиционные обряды, исполняли национальные танцы, читали стихи. Учителя давали показательные уроки кабардинского.
Фестиваль «Язык мой - душа моя, мой мир» призван повышать роль и значение национальной культуры, вызывать у новых поколений интерес к духовному наследию предков. Продлится он до конца ноября.
https://t.me/vestikbr