В Псыгансу прошел турнир по вольной борьбе

06.01.2024 | 21:43
На ковер вышли более ста юношей в возрасте от 7 до 15-ти лет. Спортивный комплекс в Псыгансу собрал свыше ста юных атлетов. На Первенство Урванского района по вольной борьбе приехали ребята со всех населенных пунктов муниципалитета. Весовых категорий – десять. Перед выходом на ковер – обязательное напутствие тренеров. Иналу Хасанову – 13-ть. Почти половину жизни спортсмен занимается вольной борьбой. Мечтает завоевать титул чемпиона мира. Состязания получились зрелищными. Несмотря на то, что участники – еще юные, они уже подают большие надежды, говорят тренеры. Стимулом для занятий спортом является и то, что из Урванского района вышли именитые борцы, которые прославили не только Кабардино-Балкарию, но и всю страну. Мурат Хасанов и сам пришел поддержать будущих чемпионов. Мастер спорта по вольной борьбе тренироваться начинал именно в этом зале. Турнир уже стал традиционным. В этом году он юбилейный – пятый. Лучших определяли по количеству баллов. Победителям вручили кубки и медали.   https://t.me/vestikbr
