В Псыгансу прошел республиканский турнир по вольной борьбе

Стартовали соревнования в 10 тура. В торжественной церемонии участвовали представители республиканского военкомата, власти Урванского района. Сам турнир посвятили героям, погибшим в специальной военной операции. Обращаясь к спортсменам, заместитель главы администрации Урванского района Азамат Цавкилов подчеркнул, память о них должна вечно жить в наших сердцах.
В турнире участвуют воспитанники спортивных школ 3-х муниципалитетов: Урванского и Лескенского районов и г.о. Нальчик. Всего 180 борцов. Самому младшему – 7 лет, старшему – 13. В интервью нашей программе главный судья соревнований Асланбек Хаников отметил, для многих ребят такие турниры становятся началом пути в большой спорт. Предлагаю послушать фрагмент интервью.
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