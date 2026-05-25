В Псыгансу приступили к расчистке наносов

Сильные дожди, которые продолжаются уже не один день, стали настоящим испытанием для жителей Псыгансу. Пик циклона пришелся на выходные. В воскресенье на место ЧС выехал Глава Кабардино-Балкарии. Казбек Коков лично осмотрел улицу Центральную, встретился с местными жителями. В ближайшее время комиссия муниципалитета приступит к оценке нанесенного непогодой ущерба. Дорожники в оперативном порядке приступили к расчистке наносов. Для ликвидации последствий паводка задействовали 9 единиц техники. В первую очередь нужно было обеспечить безопасный и свободный проезд транспорта по улице Центральной. В минуты опасности селяне сплотились: соседи помогали друг другу. В некоторых случаях пришлось эвакуировать людей. Мадина Абазова рассказывает, вода в считанные секунды вошла в дом. В тот момент женщина кормила детей. Селяне рассказывают, вода шла несколько часов. На своем пути стихия уничтожала заборы, ворота, топила хозяйственные помещения и жилые строения, повредила электропроводку. Спецтехника еще работает: расчищают дорогу. Специалисты также делают все возможное, чтобы предотвратить новые подтопления.