В Псыгансу приступили к расчистке наносов

25.05.2026 | 19:54
Сильные дожди, которые продолжаются уже не один день, стали настоящим испытанием для жителей Псыгансу. Пик циклона пришелся на выходные. В воскресенье на место ЧС выехал Глава Кабардино-Балкарии. Казбек Коков лично осмотрел улицу Центральную, встретился с местными жителями. В ближайшее время комиссия муниципалитета приступит к оценке нанесенного непогодой ущерба. Дорожники в оперативном порядке приступили к расчистке наносов.  Для ликвидации последствий паводка задействовали 9 единиц техники. В первую очередь нужно было обеспечить безопасный и свободный проезд транспорта по улице Центральной. В минуты опасности селяне сплотились: соседи помогали друг другу. В некоторых случаях пришлось эвакуировать людей. Мадина Абазова рассказывает, вода в считанные секунды вошла в дом. В тот момент женщина кормила детей.  Селяне рассказывают, вода шла несколько часов. На своем пути стихия уничтожала заборы, ворота, топила хозяйственные помещения и жилые строения, повредила электропроводку. Спецтехника еще работает: расчищают дорогу. Специалисты также делают все возможное, чтобы предотвратить новые подтопления. 
