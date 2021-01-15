В Псычохе после реконструкции открыл свои двери местный Дом культуры

После полной реконструкции вновь открыл свои двери сельский клуб в Псычохе. Его отреставрировали по региональной госпрограмме «Культура Кабардино-Балкарии».

ДК построили в 60-х годах прошлого века. Со временем здание стало тесным и пришло в упадок. Косметический ремонт положения не спасал, а потому взялись за капитальный. После восстановления Дом культуры заиграл новыми красками.

В ходе реставрационных работ полностью заменили кровлю, полы, окна и двери. Установили новую отопительную систему и сантехнику, обновили фасад. Теперь 120 детей занимаются здесь с комфортом в вокальном, танцевальном и драматическом кружках.