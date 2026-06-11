В Псычохе обустроят новое общественное пространство

Комфортная среда для жизни: в Псычохе скоро появится новое общественное пространство площадью 800 квадратных метров.
Сквер строят рядом со школой, детским садом и многоквартирными домами. Строители уже выполнили зонирование территории с помощью бордюров и приступили к подготовке основания для укладки тротуарной плитки. По проекту здесь появится детская площадка с травмобезопасным покрытием, современное наружное освещение, скамейки и урны. Благоустройство идет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Завершающим этапом станет озеленение: здесь высадят цветы, деревья и кустарники. По словам специалистов, новая общественная территория будет радовать жителей села уже этим летом.
https://t.me/vestikbr