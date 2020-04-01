В промышленных масштабах: на крупнейшей в КБР швейной фабрике наладили выпуск медицинских масок и противочумных костюмов.

Предприятие расположено в Терском районе КБР и до сих пор специализировалось на выполнении заказов для нужд Министерства обороны России. В условиях пандемии коронавируса здесь оперативно перепрофилировали часть производства под изготовление медицинских средств защиты в промышленных масштабах.

Мощности предприятия позволяют выпускать до 10,5 тысяч медицинских масок в неделю. Изготавливают их с возможностью вложения фильтров и многократной стерилизации. Готовые маски отправляют на непрерывно действующие предприятия. Часть оставляют для собственных нужд – обеспечения защиты 500 своих сотрудников, которые работают в цехах в две смены.

Здесь же изготавливают спецодежду для медицинских работников – противочумные костюмы многоразового использования. Ткань — водоотталкивающая, не пропускает пыль, каждый костюм впоследствии комплектуют респиратором и специальными очками. Всё — в строгом соответствии стандартам Роспотребнадзора и требованиям СанПиН.

500 таких изделий, по словам директора предприятия Муссы Абиева, будут безвозмездно переданы Минздраву республики. Защитные костюмы отправят в инфекционный госпиталь в Нальчике.

Одновременно предприятие продолжает работать по своему основному направлению – обеспечивает поставки для нужд министерства обороны.