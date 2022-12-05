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В Пролетарском состоялось торжественное открытие церкви Казанской иконы Божьей матери

В Пролетарском состоялось торжественное открытие церкви Казанской иконы Божьей матери

05.12.2022 | 09:50
Новый храм - к вековому юбилею республики. В Пролетарском в эти выходные состоялось торжественное открытие церкви Казанской иконы Божьей матери. Храм построен у въезда в село. Именно здесь сейчас создается большой новый микрорайон, куда также входят памятник погибшим в годы Великой Отечественной односельчанам и сквер, обустроенный по программе создания современной городской среды. Новая церковь появилась по инициативе жителей Пролетарского, которую поддержали и власти республики. С официальным открытием культового сооружения местных прихожан и руководство Пятигорской и Черкесской епархии поздравил первый вице-премьер Сергей Говоров. После освящения здания и литургии архиепископ Феофилакт обратился к верующим с проповедью и вручил церковные награды прихожанам, сотрудникам храма и благотворителям, которые принимали активное участие в строительстве.   https://t.me/vestikbr
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