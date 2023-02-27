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В Прокуратуре КБР подвели итоги деятельности ведомства за 2022 год

В Прокуратуре КБР подвели итоги деятельности ведомства за 2022 год

27.02.2023 | 16:41
Свыше ста уголовных дел возбудили по материалам прокурорских проверок в прошлом году. Об этом сегодня на брифинге заявил прокурор республики Николай Хабаров. Пресс-конференцию посвятили итогам деятельности ведомства за 2022-й. В условиях санкций со стороны недружественных государств обеспечивали контроль за деятельностью организаций с иностранным участием. Повышенное внимание сотрудники прокуратуры уделяли вопросам соблюдения пенсионного законодательства, а также защите жилищных прав граждан. Усилили надзор и в сфере занятости населения. В прошлом году выявили свыше тысячи нарушений законодательства об исполнительном производстве. По итогам обращений в прокуратуру, около 40 человек получили необходимые медикаменты.   https://t.me/vestikbr
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