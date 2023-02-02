В прокуратуре КБР обсудили патриотизм как базовую ценность в условиях глобальных перемен

«Патриотизм как базовая ценность в условиях глобальных перемен» - эту тему обсудили накануне в Нальчике. Дискуссию организовала республиканская прокуратура.
К «Диалогу на равных» пригласили представителей органов власти и общественности, в том числе молодежных активистов, а также духовенство. Участники говорили о роли традиционных духовно-нравственных ценностей в современном мире, об успешных практиках патриотического воспитания подрастающего поколения.
Собравшиеся посмотрели небольшой фильм на тему: «Что такое патриотизм?» и обменялись мнениями.
https://t.me/vestikbr