В Прохладном завершились работы по восстановлению госпиталя

В Прохладном завершено восстановление госпиталя, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Фасад Центральной районной больницы пострадал во время удара стихии 3 июня, когда на несколько районов Кабардино-Балкарии обрушились шквалистый ветер и сильный ливень с градом.

В Прохладном из-за непогоды частично обрушился фасад новой больницы, сделанный из металлокассет, и выбило два окна. Восстановительные работы начались сразу же после происшествия. При этом работа госпиталя особо опасных инфекций не останавливалась.

По словам главы администрации г. Прохладного Игоря Тараева, накануне рабочим осталось установить несколько фасадных кассет на шестом этаже и обшить вертикальную полосу угловой части здания, и к вечеру 15 июня работы по ремонту хирургического корпуса были завершены.