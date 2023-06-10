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В Прохладном завершается капитальный ремонт городской школы искусств

В Прохладном завершается капитальный ремонт городской школы искусств

10.06.2023 | 10:45
ДК «Лира», как продолжают называть это здание прохладненцы, - достопримечательность города. Запоминается архитектурный облик и в первую очередь – колонны. При капитальном ремонте, которые здесь завершают, внешнее своеобразие решили сохранить. Ну а внутри выполнили больше 90 процентов намеченного: обновили кровлю, заменили систему отопления и водопровод, а также окна и двери, установили противопожарную и охранную сигнализации. Заказали новое сценическое оборудование. А в зале заменят места для зрителей: уже получили 150 новых стульев. В здании построили галерею – метров на 50. Расположенная вдоль стены, она послужит запасным проходом в зал… В бывшем ДК «Лира» теперь располагается детская школа искусств. Ее посещают около 400 воспитанников. Пока идут восстановительные работы, ребята посещают другие организации дополнительного образования. И хотя ремонт еще не завершился, сотрудники школы уже начали осваивать обновленные пространства. В детской школе искусств обучаются театральному мастерству, вокалу, хореографии, дизайну... Здесь же проводят концерты, новогодние представления, танцевальные вечера для молодежи. По плану ремонтные работы должны завершить в октябре. Но строители наверняка справятся с задачей раньше.   https://t.me/vestikbr
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