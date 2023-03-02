В Прохладном завершается капитальный ремонт филиала детской школы искусств

Построенное в 57-м году здание с колоннами и лепниной всегда привлекало внимание горожан и гостей Прохладного. Раньше это был Дом культуры ремонтно-механического завода. Здесь проводили концерты, елки для детей, танцевальные вечера. Работал кинотеатр. А теперь располагается филиал детской школы искусств. В 22-м году по нацпроекту «Культура» здание начали капитально ремонтировать.
Помещения школы ремонтируют, учитывая пожелания педагогов и воспитанников. Так, в хореографическом классе особое внимание уделили полу: он должен быть деревянным. В здании заменили окна и двери, систему отопления и водопровод.
Специалисты реконструируют сцену, установят в зале кресла – их уже купили. Приобретут сценическое оборудование, а также хореографические станки. Вскоре в городе приступят к благоустройству сквера Памяти, который расположен по соседству с бывшим ДК. Тогда приведут в порядок и территорию возле филиала школы искусств. Планируется, что первого сентября в учебном заведении состоится большой концерт в честь открытия здания после ремонта.
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