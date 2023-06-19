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В Прохладном задержан наркоторговец

В Прохладном задержан наркоторговец

19.06.2023 | 12:16
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Прохладненский» на окраине г. Прохладного в пойме реки Малка задержали 18-летнего жителя г. Ессентуки. При личном досмотре у молодого человека оперативники обнаружили и изъяли сверток, в котором, со слов задержанного, находилось наркотическое средство. Он также пояснил, что приобрел наркотик через Интернет для осуществления тайниковых закладок на территории Кабардино-Балкарии. Проведенная экспертиза показала, что изъятым является наркотическое средство «мефедрон», массой 245,39 гр.
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