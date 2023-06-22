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В Прохладном в День памяти и скорби провели митинг

В Прохладном в День памяти и скорби провели митинг

22.06.2023 | 22:24
Состоялся он в центральной части города – в Заводском парке. В 68-м на его территории открыли мемориальный комплекс с Вечным огнем славы.   Это  большое братское захоронение: здесь покоятся около тысячи горожан   и солдат, которые погибли в период фашистской оккупации Прохладного.  На митинге почтили их память, а также вспомнили обо всех воинах, спасавших мир от фашизма. На митинг пришли представители  местной власти, общественные деятели, военные и казаки. Перед ними выступили   представители воинских частей, которые расположены в Прохладном, сотрудники военкомата и       Совета ветеранов.   Здесь же исполнили песни и стихи на военную тематику. Завершился митинг минутой молчания, ружейным залпом и возложением венков.
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