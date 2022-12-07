В Прохладном студенты шьют толстовки и создают дровяные печи для участников СВО

Студенты и преподаватели Прохладненского многопрофильного колледжа решили отправить участникам специальной военной операции предметы, которые изготовили сами ребята. Это дровяные печи. Каждая весит до 40 килограммов. Предусмотрены конвекционные каналы. Золу можно будет вынимать через поддувала. Печь позволяет не только обогревать помещение, но и готовить еду и кипятить воду.
За каждым этапом тщательно следят наставники, ведь устройство должно быть качественным, безопасным и удобным в транспортировке. Мастера говорят - одного изделия будет вполне достаточно, чтобы обогреть один автономный полевой лагерь. Студенты, которые трудятся над посылками для военнослужащих, с трепетом относятся к происходящему в цехе.
А в другом цехе колледжа будущие портные и модельеры шьют для военных толстовки. Лекала готовые, внутренние швы обрабатываются аккуратно. Толстовки шьют из флиса. Ткань мягкая и теплая, подходит для зимне-осеннего периода. В каждое изделие вкладывают частицу души.
Военнослужащим уже отправлено более 20 единиц теплой одежды. Также Прохладненский многопрофильный колледж активно участвует в городских акциях по сбору вещей, необходимых для военнослужащих.
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