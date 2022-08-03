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В Прохладном строят школу на 800 мест

В Прохладном строят школу на 800 мест

03.08.2022 | 22:58
В рамках нацпроекта “Образование” в Прохладном строят школу почти на 800 мест. Проект оценивается в 284 миллиона рублей. Он предусматривает пандусы на тротуарах – для съезда на проезжую часть, а в самом здании – входы с помощью подъемника. Внутри сейчас идут отделочные работы: выравнивание стен и облицовка керамической плиткой, монтаж подвесных потолков, создание электросети и пожарной сигнализации. Школу оснастят всем необходимым. На территории создадут площадки для занятий спортом и проведения различных торжеств. Ожидается, что еще одна образовательная организация практически в центре Прохладного избавит город от дефицита ученических мест, ведь ежегодно около 600 детей здесь учатся во вторую смену.
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