В Прохладном строят школу на 800 мест

В рамках нацпроекта “Образование” в Прохладном строят школу почти на 800 мест. Проект оценивается в 284 миллиона рублей. Он предусматривает пандусы на тротуарах – для съезда на проезжую часть, а в самом здании – входы с помощью подъемника. Внутри сейчас идут отделочные работы: выравнивание стен и облицовка керамической плиткой, монтаж подвесных потолков, создание электросети и пожарной сигнализации. Школу оснастят всем необходимым. На территории создадут площадки для занятий спортом и проведения различных торжеств. Ожидается, что еще одна образовательная организация практически в центре Прохладного избавит город от дефицита ученических мест, ведь ежегодно около 600 детей здесь учатся во вторую смену.