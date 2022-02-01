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В Прохладном провели открытый городской турнир по волейболу памяти Владимира Есипко

В Прохладном провели открытый городской турнир по волейболу памяти Владимира Есипко

01.02.2022 | 16:14
  Пришли его близкие, коллеги и товарищи по мужской сборной Прохладного. Владимир Есипко работал в городской больнице, при этом не раз становился призером республиканских первенств по волейболу среди взрослых. Да и на своем рабочем месте создал любительскую спортивную команду. Ему было немного за 50, когда он ушел из жизни. С тех пор – вот уже 10 лет – в Прохладном проводят турниры памяти горожанина. В юбилейных соревнованиях участвовали пять команд из Кабардино-Балкарии и со Ставрополья. Борьба между ними приобрела бескомпромиссный характер с самых первых минут. После упорных баталий определились лидеры: хозяева площадки стали третьими, на втором месте – терские волейболисты, ну а победила команда из города Георгиевска.
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