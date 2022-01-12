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В Прохладном провели митинг, посвященный 79-й годовщине освобождения города и всей Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков

В Прохладном провели митинг, посвященный 79-й годовщине освобождения города и всей Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков

12.01.2022 | 16:37
Собравшиеся у Вечного огня в Сквере памяти говорили о событиях, происходивших в январе 43-го года. Именно тогда вся республика освободилась от гитлеровского ига.  А до этого четыре месяца Прохладный находился в оккупации. Фашисты разграбили промышленные предприятия, колхозы, школы… «Невозможно выразить словами, какую боль, но вместе с тем и гордость испытывают прохладненцы, вспоминая о тех событиях, а также о героях, отдавших жизни за наше общее будущее»,  - сказал  мэр Прохладного Вячеслав Архангельский. В Прохладном и в целом в районе  за период   оккупации погибли около семи тысяч  человек.  И на фронтах    Великой Отечественной отдали жизни за свободу Родины почти столько же жителей этих мест…  Митинг памяти по традиции завершили возложением   венков и цветов к Вечному огню.  
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