home
Главная
>
Новости
>
В Прохладном провели казачьи состязания памяти первого президента КБР Валерия Кокова

В Прохладном провели казачьи состязания памяти первого президента КБР Валерия Кокова

29.11.2022 | 16:27
Сохранение традиций, обмен опытом, установление дружеских связей… В Прохладном провели казачьи состязания, уже пятые с начала этого года. Их посвятили памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Участники соревновались в подтягивании на перекладине, мини-футболе, перетягивании каната. Казачьи состязания в Прохладном – уже пятые по счету. Участников приветствовали представители администрации города и Терско-Малкинского казачьего общества. Они напомнили, что турнир традиционно посвящают памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. По словам организаторов, состязания направлены на патриотическое воспитание представителей новых поколений и на популяризацию казачьего движения в молодежной среде. Каждая команда выставила своих сильнейших атлетов. В программе – четыре вида состязаний: жим гири, подтягивание на перекладине, мини-футбол и перетягивание каната. Эта дисциплина оказалась самой зрелищной. По итогам игр лидировала команда войсковой части, дислоцированной в Прохладном. На второй позиции – казаки Майского района. Военные инженеры-саперы заняли третью ступень пьедестала почета. Сборную команду военнослужащих наградили за волю к победе.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных