В Прохладном провели казачьи состязания памяти первого президента КБР Валерия Кокова

Сохранение традиций, обмен опытом, установление дружеских связей… В Прохладном провели казачьи состязания, уже пятые с начала этого года. Их посвятили памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Участники соревновались в подтягивании на перекладине, мини-футболе, перетягивании каната.
Казачьи состязания в Прохладном – уже пятые по счету. Участников приветствовали представители администрации города и Терско-Малкинского казачьего общества. Они напомнили, что турнир традиционно посвящают памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова.
По словам организаторов, состязания направлены на патриотическое воспитание представителей новых поколений и на популяризацию казачьего движения в молодежной среде.
Каждая команда выставила своих сильнейших атлетов. В программе – четыре вида состязаний: жим гири, подтягивание на перекладине, мини-футбол и перетягивание каната. Эта дисциплина оказалась самой зрелищной.
По итогам игр лидировала команда войсковой части, дислоцированной в Прохладном. На второй позиции – казаки Майского района. Военные инженеры-саперы заняли третью ступень пьедестала почета. Сборную команду военнослужащих наградили за волю к победе.
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