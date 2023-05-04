В Прохладном провели фестиваль танца

Для горожан он стал одним из настоящих праздников начала мая.
Юные исполнители еще раз доказали, что танец – настоящее искусство, способное передавать эмоции и переносить зрителя в поистине волшебный мир. В фестивале участвовали хореографические коллективы не только из Кабардино-Балкарии, но и из других регионов Северного Кавказа.
На сцене выступили как профессионалы, так и самые маленькие – начинающие артисты. Номинаций было несколько: эстрадный, современный, народный, бальный танец. В финале были определены имена победителей. Однако более важным для участников стала возможность продемонстрировать свое понимание искусства.
https://t.me/vestikbr