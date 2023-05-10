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В Прохладном прошли богослужения в честь православного церковного праздника

В Прохладном прошли богослужения в честь православного церковного праздника

10.05.2023 | 21:57
Преполовение - значит «половина». Этот праздник в православном календаре всегда приходится на 25 день после Пасхи. В нынешнем году – на 10 мая. Он служит своего рода связкой между Воскресением Христовым и Троицей. Больше 250 лет назад именно в день Преполовения копию Иверской иконы Божией Матери торжественно принесли в Моздок. Она получила наименование Моздокской иконы Пресвятой Богородицы. Уже с нее сделали несколько копий, одна из которых хранится в Прохладном. В честь сразу двух событий здесь, в Свято-Никольском храме, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт провел службу. Архиепископ Феофилакт рассказал также, что шестого мая – в день памяти великомученика Георгия Победоносца – в Москве начался общероссийский крестный ход с частицей мощей святого, который является покровителем российского воинства. После литургии состоялся крестный ход, архиепископ пообщался с прихожанами и ответил на их вопросы.   https://t.me/vestikbr
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