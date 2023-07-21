В Прохладном прошла необычная акция «Патруль бабуль»

Представители общественной организации «Боевое братство» Галина и Татьяна Сычевы, Светлана Ли, Наталья Назарова и Людмила Шевченко, входящие в патруль, надели отличительные повязки. Они ходили по улицам и вблизи пешеходных переходов и рассказывали, как следует пересекать проезжую часть, чтобы сохранить здоровье, имущество и жизнь.
Напоминали о необходимости световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, а также о важности взаимного уважения на дороге. Активисты беседовали и со взрослыми, и с детьми. Слушателям раздали информационные листовки, которые подготовили госавтоинспекторы.
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