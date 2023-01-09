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В Прохладном прошел праздничный концерт в честь Рождества Христова

В Прохладном прошел праздничный концерт в честь Рождества Христова

09.01.2023 | 10:26
Яркая финальная точка в череде новогодних торжеств… Для жителей Прохладного организовали праздничный концерт в честь Рождества Христова. Горожане собрались на площади у Дома Культуры. Концертную программу подготовили силами местных вокальных и танцевальных коллективов. Звучали любимые всеми народные и новогодние песни. Атмосферу праздника создавали не только красочные костюмы, яркая иллюминация и пышная ёлка, но ещё снег, который так кстати пошёл в Рождество. В народе говорят – это хорошая примета. Значит год обещает быть удачным.   https://t.me/vestikbr
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