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В Прохладном прошел чемпионат по прыжкам в высоту на призы Марии Ласицкене

В Прохладном прошел чемпионат по прыжкам в высоту на призы Марии Ласицкене

10.01.2022 | 15:57
За награды участники боролись в зале спортшколы, где обычно тренируется олимпийская чемпионка. Соревнования – открытые. Ежегодно они собирали спортсменов из разных регионов страны. Однако из-за пандемии сейчас в борьбу вступили только представители Кабардино-Балкарии. Юноши и девушки состязались в трёх возрастных категориях. Заявленную высоту взять удалось каждому, правда не всегда с первой попытки. Награды победителям и призёрам вручал почетный гость турнира – участник олимпийских игр в Токио в 2021-м, вице-чемпион мира Михаил Акименко. Мария Ласицкене приехать не смогла. Вместе с тренером Геннадием Габриляном они готовятся к очередным соревнованиям.
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