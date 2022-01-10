В Прохладном прошел чемпионат по прыжкам в высоту на призы Марии Ласицкене

За награды участники боролись в зале спортшколы, где обычно тренируется олимпийская чемпионка. Соревнования – открытые. Ежегодно они собирали спортсменов из разных регионов страны. Однако из-за пандемии сейчас в борьбу вступили только представители Кабардино-Балкарии. Юноши и девушки состязались в трёх возрастных категориях. Заявленную высоту взять удалось каждому, правда не всегда с первой попытки. Награды победителям и призёрам вручал почетный гость турнира – участник олимпийских игр в Токио в 2021-м, вице-чемпион мира Михаил Акименко. Мария Ласицкене приехать не смогла. Вместе с тренером Геннадием Габриляном они готовятся к очередным соревнованиям.