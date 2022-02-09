В Прохладном произошло ДТП, в котором погибли три человека

В Прохладном сегодня на рассвете случилось ДТП, которое унесло жизни нескольких человек, сообщили в госавтоинспекции республики. Произошло все в пять утра на улице Свободы. В аварию попала ВАЗовская «семерка» с пассажирами. За рулем был 21-летний житель Урванского района. Выбрав скорость движения, не соответствующую погодным условиям и не справившись с управлением, водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего совершил наезд на припаркованный автомобиль "Ренж Ровер", дорожный знак, торговую палатку и дерево. Водитель легкового автомобиля и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.