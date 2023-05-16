В Прохладном проходит благотворительная акция «Белый цветок»

Здесь собирают добровольные пожертвования на подарки ребятам с инвалидностью, а также из многодетных и малообеспеченных семей.
Акцию приурочили к Международному дню защиты детей, который отметят первого июня. Инициировал ее районный Центр социального обслуживания населения. Проходит сбор пожертвований уже девятый год.
В акции «Белый цветок» участвуют служители местного православного храма. К ней присоединился и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Ну а раздавать подарки будут в первый день лета. Именно тогда Центр социального обслуживания проведет в Прохладном праздник «Счастливое детство».
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