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В Прохладном проходит благотворительная акция «Белый цветок»

В Прохладном проходит благотворительная акция «Белый цветок»

16.05.2023 | 15:32
Здесь собирают добровольные пожертвования на подарки ребятам с инвалидностью, а также из многодетных и малообеспеченных семей. Акцию приурочили к Международному дню защиты детей, который отметят первого июня. Инициировал ее районный Центр социального обслуживания населения. Проходит сбор пожертвований уже девятый год. В акции «Белый цветок» участвуют служители местного православного храма. К ней присоединился и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Ну а раздавать подарки будут в первый день лета. Именно тогда Центр социального обслуживания проведет в Прохладном праздник «Счастливое детство».   https://t.me/vestikbr
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