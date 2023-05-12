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В Прохладном преображают сквер Памяти

В Прохладном преображают сквер Памяти

12.05.2023 | 15:56
Жители города сами выбрали этот участок для благоустройства. Голосование провели в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В сквере установлены монументы участникам Великой Отечественной, в том числе адмиралу Арсению Головко, а также воинам-интернационалистам. Рядом – стенды с биографиями Героев Советского Союза и России. Митинги и патриотические акции в Прохладном чаще всего проводят именно здесь. Сейчас усилия строителей сосредоточены на центральных объектах – памятнике защитникам Родины и Вечном огне, а также на площадке поблизости. По словам подрядчика Мусарби Хавпачева, из-за дождей работают медленнее, чем хотелось бы, однако в течение месяца намерены справиться с поставленной задачей.   https://t.me/vestikbr
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