В Прохладном преображают сквер Памяти

Жители города сами выбрали этот участок для благоустройства. Голосование провели в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В сквере установлены монументы участникам Великой Отечественной, в том числе адмиралу Арсению Головко, а также воинам-интернационалистам.
Рядом – стенды с биографиями Героев Советского Союза и России. Митинги и патриотические акции в Прохладном чаще всего проводят именно здесь. Сейчас усилия строителей сосредоточены на центральных объектах – памятнике защитникам Родины и Вечном огне, а также на площадке поблизости.
По словам подрядчика Мусарби Хавпачева, из-за дождей работают медленнее, чем хотелось бы, однако в течение месяца намерены справиться с поставленной задачей.
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