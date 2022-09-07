В Прохладном после капитального ремонта открыли 42-ую городскую школу

Экскурсию для съемочной группы по обновленным коридорам и классам проводит директор 42-й школы Анна Каралкина. Строители заменили в учебном заведении инженерные коммуникации, обновили фасад и кровлю, окна, полы и двери. В кабинетах – новая мебель. Первого сентября около 350 детей начали учебный год в комфортных условиях. Школу оснастили современным учебным оборудованием, помогающим лучше усваивать знания и творчески мыслить. Одних только интерактивных досок – полтора десятка – в каждом классе. 42 школа стала не просто местом получения знаний, а настоящим домом, куда хочется возвращаться. Из почти трех с половиной сотен ребят 25 – те, кто впервые переступил школы. Для них новый этап жизни начался в обновленных стенах. В октябре здесь заработает Центр детских инициатив. А до конца года откроют психолого-педагогический класс... В Прохладном школы не только ремонтируют, но и строят. Сейчас возводят новое учебное заведение почти на 800 мест и еще один корпус в действующей школе, где смогут постигать науки больше полутысячи ребят.