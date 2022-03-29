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В Прохладном отремонтируют школу искусств

В Прохладном отремонтируют школу искусств

29.03.2022 | 12:52
Здание 1957 года - бывший Дом культуры Ремонтно-механического завода «Прохладненский», в котором проводили разные культурные мероприятия: концерты, елки для детей, занятия хореографических коллективов, танцевальные вечера для молодежи. Раньше здесь располагался и кинотеатр. Теперь это один из учебных корпусов Детской школы искусств, в котором около 400 детей обучаются вокалу, хореографии, дизайну, театральному мастерству. Школа искусств будет обновлена полностью. В здании установят противопожарную и охранную сигнализацию, камеры видеонаблюдения для безопасности. Заменят отопление и водопровод. Обновят фасад, кровлю и благоустроят территорию. Запланирована реконструкция сцены, замена кресел, полов, старых дверей и окон, сценического оборудования и станков в хореографических залах. Капитальный ремонт детской школы искусств проведут в рамках нацпроекта «Культура». Завершить работы планируют к октябрю 2023 года.
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