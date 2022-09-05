В Прохладном отметили День государственности КБР

В городе Прохладный прошел концерт “Венок дружбы”. Его приурочили ко Дню государственности республики. Программа получилась насыщенной и яркой.
На сцену выходили творческие коллективы городского Дворца культуры. Здесь, кстати, четыре десятка кружков и секций, в которых занимаются примерно две тысячи человек – детей и взрослых. Участники хореографических ансамблей “Родничок” и “Искорки”, воспитанники вокальной студии “Мечта” - все выступили на ура.
Рядом организовали выставку декоративно-прикладного искусства “Ремесло в краю родном”. А на танцплощадке устроили вечер “Танцуем в парках”...
В честь праздника республики в разных ее уголках проводят акции, концерты, конкурсы, игровые программы и выставки. Все это часть фестиваля народного творчества “Эстафета дружбы”.
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