В Прохладном открылся пограничный кадетский класс

В средней общеобразовательной школе №4 имени Арсения Головко открылся первый в Северокавказском Федеральном округе профильный пограничный кадетский класс ФСБ России. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовал Герой России Андрей Мерзликин, бывший пограничник, генерал-майор, ныне – сотрудник МЧС. Он внес существенный вклад в организацию пограничного кадетского класса в четвертой школе. А инициатива принадлежит его другу и сослуживцу – уроженцу Прохладного Сергею Воробьеву. Партнеры проекта по созданию кадетского класса – региональное Погрануправление и Управление ФСБ по Кабардино-Балкарии. Представители этих структур, а также Минпросвещения и городских властей поздравили новобранцев. Им пожелали хорошо учиться и хранить славные традиции Пограничных войск.

20 учеников 10 класса наряду со школьными предметами будут изучать историю российской армии и кадетского движения, топографию, психологию, военный этикет. Юношам и девушкам предстоит освоить строевую, тактическую и огневую подготовку. Со временем у кадетов будет не только своя форма, но и знаки различия.