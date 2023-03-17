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В Прохладном открыли исправительный центр для осужденных

В Прохладном открыли исправительный центр для осужденных

17.03.2023 | 16:08
Профессионалы Службы исполнения наказаний называют его изолированный участок, работающий как исправительный центр. Он небольшой по вместимости: здесь могут находиться до 50 человек, отбывающих наказание. Трехэтажное здание находится в центре Прохладного: раньше это был пункт полиции. Такие центры открывают по стране в рамках действующей Концепции развития уголовно-исполнительной системы. Каждый регион должен обеспечить определенное количество мест в подобных подразделениях… Находиться в этом здании будут мужчины, отбывающие наказание за преступления небольшой или средней тяжести, которым назначены исправительные работы. Как рассказали в участке, это могут быть, к примеру, слесарные задания. Часть зарплаты граждане станут отчислять на свое проживание или погашение долгов, если такие есть. Осуждённые будут жить в двухместных комнатах. Для них оборудовали кухни и душевые, а также помещения для профилактических бесед и свиданий с родными. Если отбывающие наказание будут тщательно соблюдать установленный порядок, им разрешат на выходных бывать дома.   https://t.me/vestikbr
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