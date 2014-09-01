В Прохладном откроют новый современный диализный центр





В Кабардино-Балкарии продолжают развивать сеть современных диализных центров. Один из них собираются открыть в Прохладном. Место для строительства выбрали, чтобы будущие пациенты могли легко сюда добираться: рядом райбольница, поликлиника, другие социальные учреждения. Сейчас прохладненцы, у которых тяжело поражены почки, ездят в Баксан, Нарткалу и Нальчик – на процедуры по очищению крови и других жидкостей организма. И уже совсем скоро местные жители смогут получать жизненно необходимую помощь дома. Сегодня строительство – на стадии завершения. Медицинское оборудование уже приобрели. Каждый месяц в новом центре смогут получать терапию десять человек. Всего же в Кабардино-Балкарии в регулярном проведении такой процедуры нуждаются больше 300 жителей.