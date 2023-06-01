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В Прохладном организовали детский праздник с выездом на природу

В Прохладном организовали детский праздник с выездом на природу

01.06.2023 | 22:31
Пригласили ребят, оставшихся без родителей, а также из многодетных семей. В торжествах участвовали и дети тех, кто защищает Отчизну в ходе специальной военной операции. Уютный уголок за городом у реки Малки на несколько часов превратился в настоящую планету детства. Здесь царили смех и радостные улыбки. В компании артистов ребята весело проводили время, активно участвовали в конкурсах и развлечениях. Мэр Прохладного сообщил, что такие акции, посвященные Дню защиты детей, в городе намерены проводить каждый год. В завершение все дети получили сладости и канцтовары. Их также угостили мороженым.   https://t.me/vestikbr
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