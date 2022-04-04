В Прохладном начался капитальный ремонт школы №42

В рамках реализации национального проекта "Образование" начался капитальный ремонт муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42». На данный момент идет демонтаж старой кровли, которую в последующем заменят на новую, проведут отделочные работы. В дальнейшем планируется установка новых окон, дверей, полная замена освещения, а также заменят старое школьное оборудование на новое. В школе установят камеры видеонаблюдения, новые отопительные и водопроводные системы, включая новою сантехнику. Подрядчик планирует завершить капитальный ремонт в конце августа 2022 года.