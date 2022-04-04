home
Главная
>
Новости
>
В Прохладном начался капитальный ремонт школы №42

В Прохладном начался капитальный ремонт школы №42

04.04.2022 | 14:00
В рамках реализации национального проекта "Образование" начался капитальный ремонт муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42». На данный момент идет демонтаж старой кровли, которую в последующем заменят на новую, проведут отделочные работы. В дальнейшем планируется установка новых окон, дверей, полная замена освещения, а также заменят старое школьное оборудование на новое. В школе установят камеры видеонаблюдения, новые отопительные и водопроводные системы, включая новою сантехнику. Подрядчик планирует завершить капитальный ремонт в конце августа 2022 года.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных