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В Прохладном на территории центрального рынка произошел пожар

В Прохладном на территории центрального рынка произошел пожар

05.03.2022 | 12:22
Сегодня в 6 утра на пульт чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в Прохладном произошёл пожар на территории центрального рынка, сообщает пресс-служба МЧС по КБР. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. По уточненной информации огнем были охвачены торговые павильоны. Пожару был присвоен 2 ранг сложности. Тушение осуществлялось по 2 боевым участкам. В 07:51 пожар локализован и в 09:20 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Распространению огня способствовала сложная планировка и наличие горючих веществ и материалов, находящихся в строительных конструкциях и внутри помещений. На месте происшествия был обнаружен труп женщины. Привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 48 человек и 10 единиц техники. На месте организована работа межведомственной следственно-оперативной группы с привлечением специалистов испытательный пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.  
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