В Прохладном на швейной фабрике изготавливают изделия для участников СВО

15.12.2023 | 15:37
Швея Сюзанна Созаева рассказывает о подсумке для гранат, который крепится к поясу разгрузочного жилета. Изделие состоит из множества мелких деталей, потому нужно действовать особо тщательно. В другом цехе шьют зимнюю одежду для пограничников. В целом один костюм изготавливают больше 20 швей! И каждая должна выполнить свою операцию в заданное время, чтобы сохранялся общий ритм движения изделия по конвейеру, при этом соблюдая все требования к качеству. Все хорошо, когда крой соблюден, строчки ровные, детали – на местах. И в целом – когда форма удобна для бойца и соответствует своему предназначению… Нареканий к продукции нет, говорят на предприятии, ведь работает профессиональный коллектив. К тому же каждый вкладывает в конечный результат частицу души. В коллективе – единственный мужчина – Дмитрий Иванов. Он опытный мастер пошива спецодежды. Говорит: «Стараюсь не отстать от коллег». Действуют специалисты как единый слаженный механизм. Раньше здесь изготавливали военные ранцы, костюмы для спецназа, МВД и МЧС, летнюю полевую форму… Высокотехнологичное оборудование позволило швейникам Кабардино-Балкарии быстро переориентировать производство под конкретные нужды участников СВО.
