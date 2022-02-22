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В Прохладном молодые семьи получили субсидии на жилье

В Прохладном молодые семьи получили субсидии на жилье

22.02.2022 | 13:33
В рамках федеральной программы «Молодая семья» глава местной администрации городского округа Прохладный КБР Архангельский Вячеслав Николаевич вручил сертификаты на получение субсидии четырём семьям для приобретения собственного жилья.​ Программа «Обеспечение жильём молодых семей городского округа Прохладный КБР» имеет огромное значение и поэтому для ее финансирования привлекаются средства из различных источников.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ В заключение торжественного вручения сертификатов глава местной администрации городского округа Прохладный КБР Архангельский Вячеслав Николаевич отметил, что данные сертификаты послужат хорошей возможностью для приобретения жилья, пожелал молодым семьям удачи и здоровья.
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