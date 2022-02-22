В Прохладном молодые семьи получили субсидии на жилье

В рамках федеральной программы «Молодая семья» глава местной администрации городского округа Прохладный КБР Архангельский Вячеслав Николаевич вручил сертификаты на получение субсидии четырём семьям для приобретения собственного жилья.
Программа «Обеспечение жильём молодых семей городского округа Прохладный КБР» имеет огромное значение и поэтому для ее финансирования привлекаются средства из различных источников.
В заключение торжественного вручения сертификатов глава местной администрации городского округа Прохладный КБР Архангельский Вячеслав Николаевич отметил, что данные сертификаты послужат хорошей возможностью для приобретения жилья, пожелал молодым семьям удачи и здоровья.