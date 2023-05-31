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В Прохладном капитально ремонтируют 135-летнюю школу

В Прохладном капитально ремонтируют 135-летнюю школу

31.05.2023 | 15:52
История этого учебного заведения начинается с далекого 1888 года. В то время вдоль Северо-Кавказской железной дороги было 127 школ. Учреждение в Прохладном оказалось 102-м по счету… Корпус, где сейчас проводят занятия, построили еще до Великой Отечественной. Он сильно пострадал от фашистских бомбежек, и в начале 50-х его восстановили сами горожане. С годами к школе пристроили спортивный зал, возвели мастерские и хозпостройки. Однако капитального обновления не было с середины прошлого века, а оно было крайне необходимо. В этом году проект включили в программу модернизации школьных систем образования. К работам приступили в марте. На сегодня ремонт здания, где находятся школьные мастерские, практически завершен. В основном корпусе заканчивают электромонтажные и штукатурные работы. Общая площадь учебного заведения – около пяти тысяч квадратных метров. На его реконструкцию из федерального бюджета направили около 40 миллионов рублей. Когда ремонт закончат, здесь установят новую мебель и привезут инвентарь. Сдать объект в эксплуатацию планируют в августе.   https://t.me/vestikbr
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