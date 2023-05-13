В Прохладном изъяли 300 грамм героина

В Прохладном задержали мужчину, которого подозревают в сбыте сильнодействующего вещества. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, уголовное дело завели в отношении 22-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик.
Операцию провели полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли полимерные свертки с порошком.
Экспертиза показала: это героин весом почти 300 граммов. Владелец рассказал, что приобрел наркотик для последующей продажи: покупателей должен был находить по интернету, а товар – раскладывать по тайникам. Подозреваемого заключили под стражу.
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