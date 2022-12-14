В Прохладном изготавливают элементы бронежилетов для российской армии

Еще недавно на этом предприятии заказывали форменную одежду. Теперь рядом с лекалами, отрезами ткани и фурнитурой сложены заготовки для других изделий: мастера прохладненской фабрики заняты выполнением заказа от военнослужащих.
Это будет модульная система размещения снаряжения на грудной и спинной секциях, разъясняет бригадир Светлана Майорова. Такой бронежилет весит около 12 килограммов. Если все правильно отрегулировано, то нагрузка оптимально распределена по телу. Здесь – боковой клапан, внутрь можно вставить бронепластину, сюда же вешают подсумки.
Бойцу может быть необходим бронежилет, включающий только грудную, спинную секции и боковины, а могут понадобиться защитные элементы для других частей тела. Все зависит от рода войск и выполняемой задачи. Швеи хорошо освоили тонкости такого производства.
Особенность производства такова, что каждая швея выполняет только одну операцию: кто карман пришивает, кто клапан. В целом над изделием трудятся больше 20-ти специалистов. Здесь же готовы производить еще один элемент снаряжения, в котором тоже есть необходимость. Это пояс, с помощью которого человека можно поднять вертолетом через специальное крепление.
В этом отделе готовые элементы проходят контроль. А собирают бронежилеты в единое целое на головном предприятии в Пятигорске. Там же они подвергаются окончательному тестированию. По данным федерального Минпромторга, сегодня производством бронежилетов в России занимаются более 20 предприятий. На Северном Кавказе их практически нет, оттого и возрастает ответственность за качество сделанного.
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