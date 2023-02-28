В Прохладном изготавливают блиндажные свечи для участников СВО

Один из пунктов приема открыли в Прохладном на центральной улице. Местные активисты дают жестяным банкам вторую жизнь – используют при изготовлении так называемых окопных свечей. Это такой “теплый привет из дома” для участников специальной военной операции.
В создании окопных свечей участвуют жены, матери солдат и просто неравнодушные люди. В жестяные банки утрамбовывают нарезанный гофрированный картон и заливают его парафином. По словам активистов, такие свечи не коптят. А тепла дают больше, чем те, что изготовлены промышленным способом.
Секреты технологии Ирине Нуждиной открыли друзья из Белгородской области. Там начали делать такие свечи. За счет маленького размера они легко помещаются в кармане. И это только одно из преимуществ.
Реакция на посылки, которые прохладяне отправляют в зону проведения СВО, не заставила себя долго ждать. Военнослужащие отмечают, что блиндажные свечи – вещь для них незаменимая.
К движению волонтеров присоединились и школьники. Ученики педагога Натальи Логвиновой во время уроков “Разговоры о важном” делают заготовки для свечей. А дома берутся за дело вместе с родителями.
За месяц с небольшим участники проекта “Теплый привет из дома” создали около тысячи блиндажных свечей и уже отправили их бойцам. Пункты сбора жестяных банок открыли в Прохладненском и Майском районах, а также в Нальчике. Узнать более детально, где они находятся, можно в телеграм-канале “Теплый привет из дома”.
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