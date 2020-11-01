В Прохладном идет реконструкция обелиска, установленного в память о жертвах концлагеря





Работы приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С осени 42-го по январь 43-го на окраине Прохладного был концентрационный лагерь. По данным историков, здесь содержались около 10 000 военнопленных – солдат советской армии. в этих местах похоронены останки более 600 погибших. Городские власти за обелиском ухаживают, однако время неумолимо. Монумент уже нуждался в серьезной реставрации. Завершить все работы строители планируют до конца недели.