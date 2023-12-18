В Прохладном завершено строительство школы на 560 мест

18.12.2023 | 09:24
«О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» Словами из произведения Александра Пушкина на фасаде встречает всех восьмая школа в Прохладном, которая обрела новый корпус. С действующим здание соединили переходами. Здесь множество дизайнерских находок. Одно из самых притягательных мест – современный актовый зал. В образовательном учреждении стало больше места: есть где развернуться и учителям, и школьникам. Новый и прежний корпуса привели в единый цветовой и архитектурный стиль. Для этого пригласили специалиста. В планах - открыть в новом корпусе места для совместного творчества и медиацентр – а в школе уже работает свое телевидение. Ребята будут заниматься в больших классах и лабораториях, которые уже обставили новой мебелью и оборудованием. Есть большой спортивный зал, и во дворе оборудовали площадку для занятий на воздухе. Новый корпус восьмой школы Прохладного стал первым объектом в сфере образования из намеченных к открытию в республике в нынешнем году. Также подрядчики модернизировали столовую в действующем здании и укомплектовали ее оборудованием. Сама школа органично вписывается в архитектуру города. И сейчас здесь готовятся к открытию... Новогодний подарок прохладненцы получили благодаря национальному проекту «Образование».   https://t.me/vestikbr
