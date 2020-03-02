В Прохладном ели блины и провожали Масленицу



У православных верующих начался Великий пост — самый продолжительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение семи недель будут готовить себя к Пасхе. Накануне народ радостно отмечал Масленицу. На центральной площади Прохладного проводить зиму собрались не только жители города, но и многочисленные гости из Ставропольского края, Чеченской республики, Дагестана, Северной Осетии. Организаторы постарались, чтобы каждый нашел себе забаву по душе. Народные песни и пляски, конкурсы и состязания, выступления самодеятельных артистов. Народные умельцы представили свои творения — глиняные игрушки, нитяные обереги, расписные доски, яркие кружева и вышивку. По давней традиции чучело Масленицы принято сжигать и вместе с этим – избавляться от всего, что тяготит душу.

Завершится Великий пост 19 апреля светлым праздником Пасхи.