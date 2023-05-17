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В Прохладненском районе задержали закладчика наркотиков

В Прохладненском районе задержали закладчика наркотиков

17.05.2023 | 15:59
Подробности сообщили в республиканском МВД. Операцию провели полицейские совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности. Они задержали 28-летнего жителя одной из республик ближнего зарубежья. Он показал тайник, в котором находились 50 пакетиков с бежевым порошком. Экспертиза установила, что это героин массой больше 20 граммов. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.   https://t.me/vestikbr
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