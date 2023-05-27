В Прохладненском районе задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве

Обратившиеся – местные жительницы в возрасте от 74 до 85 лет. В результате оперативных действий задержаны жители Пятигорска – по подозрению в телефонном мошенничестве.
Пожилые женщины сообщили, что им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, медиками или работниками прокуратуры, а также родственниками потерпевшей стороны. Собеседники говорили, что якобы по вине детей или внуков пенсионерок происходили автоаварии, и чтобы избежать наказания, нужно заплатить.
Злоумышленники не давали возможности прервать разговор и связаться с родственниками напрямую. В результате жертвы телефонных аферистов передали подъехавшим курьерам деньги. Общая сумма ущерба – около миллиона рублей…
Задержанными оказались 30-летняя жительница Пятигорска и ее 35-летний ранее судимый приятель. Именно они выступали в роли криминальных посыльных. Возбуждено уголовное дело. Женщина и мужчина находятся под стражей.
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