В Прохладненском районе укрепляют берега реки Малка

Берегоукрепительные сооружения на реке Малка протяженностью более четырех километров были введены в эксплуатацию почти полвека назад. С тех пор здесь ремонт ни разу не проводился.
Этот участок реки Малка проходит по территории Прохладного. Необходимость в берегоукрепительных работах здесь назрела давно. Вода постепенно размывает дамбу. Может пострадать и дорога вдоль береговой линии. К основательному восстановлению приступили в 22-м году. Завершить работы гидростроители должны в нынешнем.
Все материалы, начиная с цемента для бетонных подушек и заканчивая металлическими деталями на плитах, проходят жесткий контроль на соответствие нормативам, заверили в подрядной организации.
То, что сейчас в реке низкий уровень воды, подрядчикам на руку. Потому и трудятся активно именно в зимний период. Своевременное укрепление берегов и регулирование русел существенно влияет на безаварийный пропуск вод весной и летом, подчеркивают специалисты.
Паводки на реках республики могут воздействовать на территорию длиной больше 600 километров, в основном в горной местности. На сегодня профилактические работы одновременно ведут в нескольких муниципалитетах.
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