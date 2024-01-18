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В Прохладненском районе укрепляют берега реки Малка

В Прохладненском районе укрепляют берега реки Малка

18.01.2024 | 15:43
Берегоукрепительные сооружения на реке Малка протяженностью более четырех километров были введены в эксплуатацию почти полвека назад. С тех пор здесь ремонт ни разу не проводился. Этот участок реки Малка проходит по территории Прохладного. Необходимость в берегоукрепительных работах здесь назрела давно. Вода постепенно размывает дамбу. Может пострадать и дорога вдоль береговой линии. К основательному восстановлению приступили в 22-м году. Завершить работы гидростроители должны в нынешнем. Все материалы, начиная с цемента для бетонных подушек и заканчивая металлическими деталями на плитах, проходят жесткий контроль на соответствие нормативам, заверили в подрядной организации. То, что сейчас в реке низкий уровень воды, подрядчикам на руку. Потому и трудятся активно именно в зимний период. Своевременное укрепление берегов и регулирование русел существенно влияет на безаварийный пропуск вод весной и летом, подчеркивают специалисты. Паводки на реках республики могут воздействовать на территорию длиной больше 600 километров, в основном в горной местности. На сегодня профилактические работы одновременно ведут в нескольких муниципалитетах.   https://t.me/vestikbr
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